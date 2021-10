Roma, disabile 12enne picchiata: indagati sette ragazzini. E spuntano nuove minacce

Non sono state solo quattro baby bulle a picchiare la disabile 12enne a Roma nord lo scorso 3 aprile. Un linciaggio ripreso dagli adolescenti con gli smartphone, inviato in diretta ai coetanei via social, mentre la vittima rischiava la vita tra una selva di calci, schiaffi e pugni. Una minuziosa indagine dei carabinieri della compagnia di Montesacro ha allargato il perimetro: anche tre ragazzini si sono accaniti contro la piccola indifesa. In...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati