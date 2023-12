Colto da infarto viene accompagnato dai figlio al pronto soccorso di Cava de' Tirreni. Una volta stabilizzato deve essere trasferito alla torre cardiologica di Salerno ma l’ambulanza, inviata dal 118, è guasta. Ma non c’è un mezzo sostitutivo in dotazione al servizio di emergenza territoriale.

APPROFONDIMENTI Cava de' Tirreni piange Nina, la «sposa bambina» del soldato americano Cava de' Tirreni, parto flash in casa con la nonna a far da levatrice Alberi abbatuti dal vento a Cava de' Tirreni, è allarme

L’uomo ha dovuto aspettare l’arrivo di un’altra ambulanza. I familiari denunciano l’accaduto e i rappresentanti del Comitato Uniti a difesa dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo annunciano che saranno di nuovo in piazza: «Non solo accorpamenti e chiusure. Si rischia di morire perché non c’è un’ambulanza disponibile - dice Alfredo Senatore - qualche settimana fa siamo stati ascoltati dal consigliere regionale Picarone ma è evidente che nulla è cambiato. Scenderemo di nuovo in piazza, destinazione Salerno».

Caos ieri mattina al pronto soccorso del presidio cavese. «Nostro padre è stato colto da infarto - raccontano i figli- Con una corsa contro il tempo lo abbiamo accompagnato in ospedale. Al pronto soccorso gli operatori sono stati bravissimi a rianimarlo e stabilizzarlo. Poi doveva essere trasferito di urgenza a Salerno. Abbiamo dovuto attendere l’ambulanza del 118 ma proprio davanti all’ospedale si è bucata la ruota. In città il 118 non aveva un mezzo sostitutivo. Dalla centrale mi hanno risposto che doveva venire da un altro comune. Abbiamo dovuto attendere. Per fortuna è andato tutto bene ma non si può rischiare così, anche un minuto in più può essere fatale. Sul territorio ci deve essere un altro mezzo. I guasti possono succedere così più emergenze concomitanti».

Sull’accaduto è intervenuto Giovanni Lopez, responsabile area infermieristica pronto soccorso e sindacalista Cisl: «Tutto è stato fatto secondo i protocolli e le linee guida. In caso di infarti siamo tenuti a chiamare il 118 che attiva la rete Ima per inviare ambulanze medicalizzate. All’arrivo del mezzo, per un caso fortuito, la gomma si è bucata. Noi eravamo pronti ad attivare la nostra ambulanza ma nel giro di poco è arrivato l’altro mezzo inviato dalla centrale operativa. Secondo protocolli dobbiamo usare l’ambulanza della rete Ima e tenere la nostra a disposizione per altre emergenze». Intanto il Comitato ribadisce: «Basta si riscende in piazza: destinazione Salerno».