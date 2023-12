Citofonano per scoprire se la casa è vuota, ladri messi in fuga dalla proprietaria

Avevano citofonato per accertarsi se all'interno dell'appartamento vi fosse qualcuno, prima di muoversi per entrare all'interno e svaligiarlo. Non è andata bene ad una banda di ladri, a Cava de' Tirreni, messa in fuga giorni fa dalla proprietaria di un'abitazione nella periferia cittadina.

La vittima si era accorta del tentativo dei ladri di scassinare la porta ed è riuscita a metterli in fuga. Ingenua la banda, sulla quale sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che aveva creduto che all'interno della casa non vi fosse nessuno, dopo aver suonato una volta al citofono.

La donna era impegnata in dei servizi casalinghi e non si sarebbe accorta del suono dell'apparecchio.

Mentre si è invece accorta di come, almeno in due, erano pronti ad entrare in casa, con un terzo all'esterno, piazzato a fare da palo. Sull'episodio è stata sporta denuncia, così come nelle ultime settimane, nella città di Cava de' Tirreni, che registra tentativi ma anche furti commessi presso diverse abitazioni del territorio.

Con una delle vittime era finita male, colpita alla testa da un cacciavite, impugnato da uno dei ladri beccati in flagranza dall'uomo, a Santa Lucia. Da tempo i ladri utilizzererebbero il trucco del citofono, scelto per poter accertarsi che nelle abitazioni prese di mira non ci sia nessuno. Per fortuna dell'ultima coppia è andata bene, con i ladri che non avevano calcolato imprevisti, al punto da essere scoperti e costretti alla fuga in auto, con la quale erano giunti presso l'abitazione scelta per il raid. Al vaglio degli inquirenti le telecamere presenti nella zona, per identificare i malviventi.