Salerno, allarme del consigliere Pessolano sulla bretella via Irno-rione Petrosino: di giorno può causare traffico

«La nuova bretella che collega via Irno con il Rione Petrosino, allo stato attuale, potrebbe rivelarsi un boomerang per il traffico della zona».

Così il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano.

«È di pochi giorni fa l'apertura, come sempre con annunci in pompa magna, nel perfetto stile fumoso che caratterizza quest'amministrazione, della bretella che collega il Rione Petrosino con via Irno e l'uscita della Tangenziale. Senz'altro si tratta di un'opera strategicamente importante per il quartiere della città che può migliorare, senz'altro, la viabilità di un'area particolarmente congestionata. Tuttavia, e già lo si sta dimostrando nei primi giorni di apertura della stessa, la situazione del traffico anzichè migliorare significativamente tende a restare invariata. Facciamo un appello all'assessore Galdi, persona competente in materia, affinchè il senso di marcia attualmente in vigore lungo la bretella sia invertito, in modo da consentire più agevolmente il deflusso dalla Tangenziale verso il rione Petrosino e non il contrario. Altrimenti, su via Irno e sulle strade circostanti, si rischia di alimentare ulteriormente il caos, specie negli orari di punta».