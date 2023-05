«Abbiamo riscontrato ritardi anche a causa del maltempo che non ci ha consentito di rispettare la tabella di marcia. Presto la città sarà ripulita».

Le rassicurazioni arrivano dal sindaco di Nocera Inferiore che nei giorni scorsi ha incassato le lamentele di cittadini e commercianti che hanno sollevato il problema dell’erba incolta che aveva invaso marciapiedi, parchi giochi, giardini pubblici. Paolo De Maio ieri ha fatto diversi sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori dopo l’affidamento del servizio. «Ho verificato - precisa - la presenza di operatori a lavoro in diverse zone della città, da via Pucci a via Solimena, ad esempio. Presto garantiremo il servizio in tutta la città».

Da pochi giorni, anche con interventi straordinari per recuperare tempo e ridare decoro alla città, sono al lavoro i dipendenti dell’azienda Appalti e Gestione del Verde, impresa napoletana che si è aggiudicata la gara per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Il contratto ha la durata di un anno. Il Comune pagherà 105mila euro. È stato stilato anche un crono-programma. Sino ad oggi si è lavorato al taglio del verde orizzontale in viale San Francesco, via Rea, via Cicalesi, via Pertini, via De Filippo, via Libroia, via Vitolo, via Solimena, via Castaldo e via Astuti. Da lunedì 29 maggio al 1 giugno, invece, le attività si sposteranno in via Atzori, via D’Alessandro, via San Pietro, via Sant’Anna, via Villanova, Chivoli, via Gelsi, via Grimaldi. Dal 5 al 10 giugno lavori di taglio di erbacce in via De Concilis e via Balestrino. «Le strade non menzionate saranno oggetto del successivo calendario in programmazione», riferiscono fonti comunali.

I cittadini, soprattutto attraverso i gruppi social, avevano manifestato perplessità postando decine di foto e chiedendo interventi risolutivi. «Probabilmente - sottolinea Antonio Caso - si è partiti in ritardo nell’individuare la ditta che deve provvedere a ripulire strade, marciapiedi e parchi dalle erbacce cresciute a dismisura». Matteo Miriano scrive di «spazi non dignitosi come quello di via Origlia invaso da arbusti, erbacce, immondizia». Vincenzo De Pascale, invece, si sofferma su un angolo di via Astuti dove ci sono giostre per bambini diventate «giungla comunale». Raffaele Barbaro, un gioielliere, denuncia il degrado in via Castaldo a pochi passi dal convento di Sant’Antonio: «Vedete com’è ridotta piazzetta Guglielmo Salierno nel centro storico». Antonio Fortino prende spunto dalla processione di Santa Rita con la calata delle rose in programma domenica. «Sindaco - dice - faccia ripulire gli esterni e il giardino della chiesa dedicata alla santa al quartiere Casolla».