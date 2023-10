Agropoli, sul lungomare solo illuminazione a led: via ai lavori

Nuovo look per il lungomare San Marco di Agropoli dove la pubblica illuminazione sarà presto convertita alla tecnologia led. Hanno preso il via infatti questa mattina i lavori di efficientamento energetico ed ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione a cura della ditta incaricata. Tutte le lampade presenti, di vecchia concezione, saranno adeguate alla tecnologia a led. Verranno inoltre sostituiti anche i pali, con altri più idonei al contesto. Gli interventi interesseranno l’intero tratto che è al momento contraddistinto da lampade a luce gialla. Tali conversioni sono già state concretizzate nel centro cittadino e presso il molo di sopraflutto del porto.

«Dopo la sistemazione di Piazza Gallo, i lavori di manutenzione stradale e la messa in opera di attraversamenti pedonali rialzati e quelli ad alta visibilità, sono partiti oggi sul lungomare i lavori di pubblica illuminazione che sarà adeguata alla nuova tecnologia a led. Presto quindi la porta principale di accesso alla città cambierà look, grazie ad un sistema innovativo di illuminazione che garantirà migliore e maggiore visibilità per automobilisti e pedoni. Maggiore sicurezza per tutti quindi, oltre ad un bel colpo d’occhio» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.