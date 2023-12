Vallo di Diano, incontro-dibattito on line sul tracciato dell'Alta Velocità

Lunedì 4 dicembre proseguirà con il secondo incontro on-line, in programma alle 17,30, il Dibattito pubblico sul progetto dell’Alta velocità ferroviaria per il Mezzogiorno relativo al tracciato di circa 97 chilometri dei lotti 1B e 1C, Romagnano-Buonabitacolo-Praia a Mare.

Dopo il webinar informativo dello scorso 28 novembre, dedicato ai particolari tecnici del progetto illustrati dai responsabili di Rfi e Italferr, nell’incontro del prossimo 4 dicembre si inizierà a discutere nel merito con le parti interessate, in particolare sulla scelta del tracciato di non seguire la linea costiera e di passare per il Vallo di Diano, invece, e sul perché si propone di scendere a Praia a Mare e non a Sapri o Maratea.

Infatti, come aveva ribadito il professore Roberto Zucchetti, coordinatore del Dibattito pubblico, «gli attori locali e tutti gli interessati potranno intervenire in diretta – previa iscrizione tramite l’apposito link https://us02web.zoom.us/j/81316743260 – formulando domande, chiedendo chiarimenti, esprimendo pareri, osservazioni, dubbi e necessità dei singoli territori».

Tutti gli appuntamenti del Dibattito pubblico si potranno seguire in diretta video sul sito https://dp.avsalernoreggiocalabria.it, che contiene in dettaglio le informazioni sul progetto in questione, sul relativo Dibattito pubblico e sulle possibilità di parteciparvi.

Ogni interessato, peraltro, può scrivere all’e-mail coordinamento@avsalernoreggiocalabria.it, per inviare un contributo tecnico articolato, rivolgere delle domande oppure chiedere informazioni.