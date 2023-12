Mariarosa Turturiello, laurea alla memoria per la 22enne che morì durante Baccanalia a San Gregorio Magno

L'Università degli studi del Sannio consegna la laurea alla memoria alla famiglia di Mariarosa Turturiello. La giovane 21enne, di Ricigliano, morì all'improvviso durante la prima giornata di Baccanalia, a San Gregorio Magno, accasciandosi al suolo, mentre era impegnata in una delle cantine stavano per aprire. Mariarosa ha così potuto conseguire quella laurea tanto sognata, programmata a settembre. Oggi l'università ha consegnato la laurea in Biotecnologie, con una tesi in fisiologia generale dal titolo “Nuova forma per un nuovo destino: la dinamica mitocondriale quale regolatore del destino cellulare”.

«Una laurea alla memoria consegnata ai familiari e agli amici che si sono uniti per ricordare una figlia, una nipote, un’amica, una studentessa che aveva concluso il suo percorso di studi e si affacciava al mondo», ricorda sulla sua pagina l'università, a cui si è unito il ricordo del Rettore dell'ateneo, Gerardo Canfora.

Un momento di grande emozione per i genitori, le sorelle, gli amici che sono stati presenti come se Mariarosa fosse lì con loro.

Al termine della cerimonia, dei palloncini bianchi e rossi, con una simbolica pergamena sono volati in cielo.