Tangenziale di Napoli, il caso del viadotto: da domani sarà gratis

Giovedì 24 Ottobre 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2019 07:44

Ieri mattina, ben prima della missiva annunciata via social dal sindaco di Napoli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva già scritto a Tangenziale di Napoli: abolite il pedaggio.La questione era sul tavolo del ministro già da un paio di giorni. Fino alla notte fonda di martedì, dirigenti ed esperti si erano alternati al tavolo della De Micheli alla ricerca della soluzione migliore per salvare i napoletani dal caos di una Tangenziale ristretta e trasformata in un budello.