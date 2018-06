Abusivi al live di Pino Daniele: 30 parcheggiatori sanzionati e 300 verbali elevati

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 22:56

Sono stati trenta i parcheggiatori abusivi sanzionati ed allontanati, questa sera, dall’area dello stadio San Paolo a Fuorigrotta in occasione del concerto “Pino E’”.Una vera e propria task force quella messa in campo dalla Polizia Locale di Napoli che – in occasione di questo attesissimo evento – ha vigilato dalle prime ore del mattino sulla zona più interessata dal fenomeno. Proprio nel corso di questi controlli gli agenti hanno potuto elevare, per sosta vietata, anche 300 verbali alle vetture posteggiate soprattutto tra l’area della stazione Campi Flegrei e Piazzale Vincenzo Tecchio.Ma non solo. Anche la lotta al falso è stata tra le priorità di questa giornata che ha portato i cento uomini schierati a porre sotto sequestro 100 sciarpe e 500 bibite vendute abusivamente in strada. Una giornata intensa insomma, che però si è conclusa anche con una situazione di tranquillità rispetto al traffico veicolare che solo intorno alle 20 – orario di chiusura delle attività commerciali – ha fatto registrare piccoli ingorghi.