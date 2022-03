Tassisti fermati a Napoli, ritirate due licenze, e locali multati

Due licenze taxi ritirate per svolgimento del servizio fuorio orario in piazza Trieste e Trento e all'aeroporto. Due multe per mancata revisione, un'altra per attività svolta alla Riviera di Chiaia e non nel proprio comune. In questa zona quattro verbali sono stati compilati anche per la musica nei locali dopo la mezzanotte e il mancato rispetto dell'orario di chiusura e 7 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e mancanza di nulla osta per impatto acustico.

Effettuati inoltre 134 controlli per la normativa anti-Covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali; 82 accertamenti e 66 sanzioni e 2 sequestri, oltre alla rimozione di 18 veicoli con i carri gru nelle zone più trafficate.