Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno denunciato per tentato furto aggravato un 22enne del luogo.Ieri sera l'uomo ha tentato di rubare una Fiat Panda, parcheggiata su via Santa Rita da Cascia, ma è stato sorpreso dal proprietario dell’auto. Il 22enne ha provato a fuggire ma è stato bloccato da alcuni passanti che avevano assistito alla scena i quali lo hanno bloccato e aggredito a schiaffi e pugni. Il colpevole è stato affidato ai dottori dell'ospedale San Giuliano per la medicazione delle ecchimosi e dei vari segni di aggressione riportati sul corpo, ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. I militari hanno restituito all’avente diritto l’autovettura.