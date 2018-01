Lunedì 1 Gennaio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calvizzano. Hanno tentato di dare fuoco agli autocarri della Ecologica sud di viale della Resistenza, azienda leader nel settore del trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, in particolar modo dei rifiuti derivanti da attività sanitarie. Nelle ore antecedenti alla mezzanotte di ieri, almeno in due hanno fatto irruzione nelle aree di proprietà di Bruno Cesaro, noto imprenditore dell'area giuglianese, versando taniche di benzina sugli automezzi. Il piano dei malviventi (ad agire sarebbero stati almeno due) è saltato per l'intervento in extremis del custode, allertato da alcuni rumori. Gli attentatori si sarebbero poi dileguati dirigendosi verso il limitrofo comunedi Qualiano.Il titolare dell'azienda ha sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Marano, competenti nella zona dove si è verificato il grave atto intimidatorio. Al vaglio dei militari dell'Arma i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza. La Ecologica sud, con sede legale a Marano, si è aggiudicata di recente un importante appalto con Soresa, la società regionale per la sanità. In passato il titolare dell'azienda era stato oggetto di minacce finalizzate all'estorsione.