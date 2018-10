Terna incontra i cittadini, piano d'interventi per Napoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:49

Terna ha incontrato i cittadini di Napoli per presentare il piano di interventi per ammodernare la rete elettrica della città risalente agli anni ’70 e non più in grado di garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico partenopeo e il mutato fabbisogno di energia. Una volta terminati, gli interventi contribuiranno a ridurre il rischio di disservizi nella fornitura di elettricità e quindi di indisponibilità di energia per i cittadini e per le numerose utenze strategiche della città, come presidi ospedalieri, Università e Istituzioni.Il piano di ammodernamento è articolato in quattro interventi e prevede la nuova stazione elettrica di Fuorigrotta, progettata con tecnologie di ultima generazione che consentono di minimizzare l’impatto sul territorio e con finiture architettoniche tali da adattarla al contesto ambientale; gli ulteriori interventi prevedono la posa di 11,5 km di moderne linee in cavo interrato, che sostituiranno i vecchi 14,5 km a olio fluido, poco sostenibili per l’ambiente, tra la stazione elettrica di Fuorigrotta e le cabine primarie di Astroni, Napoli Centro e Fuorigrotta.Una volta entrati in servizio, i nuovi collegamenti porteranno anche importanti benefici ambientali con la demolizione di circa 10 km di linee aeree all’interno della città.L’incontro di oggi con i cittadini napoletani rappresenta uno dei momenti di dialogo e confronto di Terna con le comunità locali e le Istituzioni, al fine di ascoltare e recepire le istanze delle comunità coinvolte per migliorare i progetti e renderli più integrati con l’ambiente.