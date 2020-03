LEGGI ANCHE

Un sequestro e una denuncia nel napoletano, a seguito dei controlli del Noe nei principali stabilimenti industriali dell'area. A Striano, nell'ambito di una mirata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, i Carabinieri del Noe di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti della società Idav (Industria Dolciaria Alimentare Vesuviana) Spa, azienda specializzata nella produzione di frutta candita e dolciumi in genere.Nel corso delle attività ispettive condotte dal Noe di Napoli, a partire dal mese di febbraio 2020, è emerso che l'azienda effettuava lo scarico delle acque reflue industriali, derivanti dal ciclo produttivo e dalla pulizia dei piazzali, nel fiume Sarno, senza una idonea preventiva depurazione ed esercitava l'attività, all'interno di un capannone di circa 22.000 mq, in assenza delle previste autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.Durante le investigazioni, a seguito dell'analisi delle acque di scarico effettuate dall'Arpa Campania, i militari hanno appurato, inoltre, il superamento di vari parametri di legge relativi a solidi sospesi, alluminio e ferro.Il valore del sequestro ammonta a circa 400.000 euro. «Complimenti ai Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per il loro fondamentale contributo in contrasto dei crimini ambientali nella zona della Terra dei Fuochi. Abbiamo promesso ai cittadini di quei territori maggiore supporto da parte dello Stato e più controlli e non ci fermeremo nemmeno in questo momento difficile», commenta il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.