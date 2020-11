Prosegue la repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti, di utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione autunnale stabilita con il coordinamento della prefettura di Napoli con le questure e con le altre Forze di Polizia delle provincie, in base alla programmazione definita dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell'ambito della Cabina di regia «Terra dei Fuochi».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, sequestrate un milionedi mascherine non a norma con marchi... IL DEGRADO Ponticelli, rifiuti nell'ex campo Rom:il Comune ordina al...

LEGGI ANCHE Napoli, sequestrate un milione di mascherine non a norma con marchi falsi

Ieri sono entrati in azione 23 equipaggi per un totale di 58 unità interforze che tra le altre attività hanno controllato otto attività imprenditoriali e commerciali, 20 persone identificate, di cui cinque denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali e una sanzionata, 3 veicoli, di cui uno sequestrato, circa 4.000 mq di aree sequestrate, circa 400 mc di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati per gestione e deposito incontrollato ed oltre 4mila euro di sanzioni comminate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA