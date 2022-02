Bradisismo, i Campi Flegrei tremano: nuove scosse in Solfatara

Dalle ore 10:10 di oggi, è in corso una sequenza sismica nei Campi Flegrei.

Il terremoto più energetico, al momento, di magnitudo 1.0, si é verificato alle ore 10:13 ad una profondità 1,9 km con epicentro a Bagnoli. L'ultimo, alle ore 10:48 di magnitudo 0.3 nei pressi del vulcano Solfatara.

Gli eventi, caratterizzati da bassa energia, tuttavia, sono stati percepiti da alcuni residenti in zona epicentrale, che su Facebook, scrivono: «Via,antiniana,si,tante»; «Si, due, via Napoli» ; «Anche Bagnoli »; «Via pisciarelli si» ; «Sentita via San gennaro agnano».

Alle ore 15,12 è stato registrato oggi un nuovo evento di magnitudo 1,5ñ 0,3 nell'area del vulcano Solfatara a Pozzuoli nella zona con ipocentro situato alla profondità di 1,7 km ñ 0,4. La scossa è stata accompagnata da alcuni boati avvertiti dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro.

Ne ha dato notizia l'Osservatorio Vesuviano informando che l'evento di maggiore intensità è stato preceduto e seguito da scosse di bassa energia. L'Amministrazione comunale, dal proprio canto, comunica che non sono stati segnalati danni o disagi da parte della popolazione alla Polizia Municipale e nel corso delle verifiche effettuate sul territorio non sono stati riscontrati effetti significativi. In mattinata erano stati registrati una serie di undici eventi con il più importante di magnitudo 1,0 alle 10,14.