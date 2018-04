Domenica 22 Aprile 2018, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 08:09

MUGNANO - Terribile schianto nei pressi della rotonda di Mugnano, all'altezza del distretto sanitario cittadino. Lo scontro tra due scooter si è verificato intorno all'una di notte. Uno dei ragazzi a bordo dei due motoveicoli, G.B., 25 anni, è stato trasportato presso l'ospedale di Giugliano. Il giovane, che da qualche anno lavora come fattorino in una pizzeria della zona, versa in gravi condizioni. Avrebbe riportato fratture e un'emorragia cerebrale. La zona dove è avvenuto il sinistro è stata già teatro, in passato, di incidenti che hanno visto coinvolti automobilisti e scooteristi.