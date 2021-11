Terzigno, ruba i soldi dimenticati al bancomat: denunciato

Quando ha visto i 600 euro in bella mostra, appena usciti dal bancomat dello sportello bancario in piazza a Terzigno, non ha resistito alla tentazione: li ha presi e li ha messi in tasca. Poco importa se il proprietario dei soldi si conoscesse già: era un cittadino che aveva prelevato il denaro prima di lui ma che distrattamente se ne era andato senza portarsi via l'importo. Quando l'uomo è tornato, non ha trovato più i soldi ma ha avuto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati