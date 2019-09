Due amiche 14enni in fuga a Napoli per incontrare l'idolo dei social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 23:04

A soli 14 anni sono scappate di casa nel cuore della notte e hanno intrapreso un viaggio sui mezzi pubblici, da Roma a Napoli, per conoscere «Raffo», l’influencer o «muser» seguito su Tik Tok, la nuova piattaforma social per bambini e ragazzi. In shorts e scarpette da ginnastica, zaini in spalla, Greta e Giada (nomi di fantasia), amiche per la pelle e appena iscritte in prima superiore, qualche notte fa sono uscite dalla casa di Greta, nel Comune di Fiumicino (Roma) e indisturbate hanno preso autobus e treno fino ad arrivare a Napoli.