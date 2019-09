Sabato 7 Settembre 2019, 15:21

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno tratto in arresto per furto aggravato e continuato di energia elettrica un commerciante del posto, un 42enne incensurato.L’arresto è scattato dopo che i militari, insieme a personale tecnico dell’enel, hanno accertato che l’uomo aveva posizionato una calamita sopra al contatore elettrico della sua pizzeria rubando energia, come hanno stimato i tecnici, per circa 36mila euro.Terminate le formalità è stato tradotto agli arresti domiciliari. E un altro commerciante incensurato è stato arrestato dai carabinieri sempre ad ercolano. si tratta del titolare di un mini market, un 36enne del luogo, che per ridurre le spese della propria attività aveva allacciato la rete elettrica del minimarket direttamente a quella pubblica bypassando la registrazione dei consumi. è stato tuttavia scoperto e la furbata gli è costata l’arresto.Il danno arrecato –l’energia rubata- ammonta all’incirca a 6mila euro. al termine delle formalità è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 6 mesi con sospensione della pena.Episodio simile a Terzigno, dove il titolare di un supermercato di terzigno è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per furto di energia.I militari della sezione radiomobile di torre annunziata, che hanno effettuato le verifiche con la collaborazione di personale enel, hanno scoperto una calamita posta sopra al contatore dell’attività, escamotage che ha permesso al commerciante di rubare energia per circa 47mila euro.L’uomo, un 47enne incensurato del luogo,terminate le formalità dell’arresto è stato tradotto ai domiciliari quindi giudicato con rito direttissimo. il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha applicato alcuna misura cautelare.