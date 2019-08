Martedì 13 Agosto 2019, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 21:11

«Il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie, vedova di un camorrista, Tina Rispoli, si sono immortalati insieme in una foto dove sono in sella ad uno scooter su un marciapiedi ed entrambi senza casco. E’ questo l’esempio che vogliono dare a chi li segue? Inciviltà e nessun rispetto delle regole? D’altronde, già con l’assurdo corteo nuziale hanno dimostrato che della civiltà e della legalità non sanno cosa farsene. Peccato per loro, però, che c’è una parte di Napoli che non si piega alla cialtroneria e che continuerà sempre a denunciare con forza questi brutti atteggiamenti». Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, conduttore radiofonico.