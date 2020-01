Napoli, nozze trash Tony e Tina: tre ore di interrogatorio per il capitano dei vigili

È durato circa tre ore dalle 11 alle 14, l'interrogatorio del capitano della Polizia Municipale di Napoli Giovanni D'Ambrosio indagato per omissioni di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta della Dda partenopea (pm Maurizio De Marco) sul concerto in piazza del Plebiscito del 25 marzo 2019, registrato al Comune come flash mob, in cui si è esibito il cantante neomelodico Tony Colombo.

Una esibizione andata in scena il giorno precedente il suo matrimonio trash con, vedova di Gaetano Marino, il boss di Secondigliano assassinato in un agguato scattato sul lungomare di Terracina il 23 agosto del 2012.

«Il capitano D'Ambrosio - riferisce l'avvocato Bruno Cervone, legale dell'ufficiale della Polizia Locale di Napoli - ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte e spiegato agli investigatori le attività svolte il giorno in cui si è tenuto il concerto. D'Ambrosio si è dichiarato estraneo ai fatti contestati. Inoltre ha riferito di non conoscere nessuno delle altre persone indagate dalla Procura».

Ultimo aggiornamento: 19:49

