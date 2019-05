Napoli, riapre il cancello del '500 del complesso dell'Annunziata

Giovedì 2 Maggio 2019, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato ad aprirsi il cancello risalente al Cinquecento del Complesso dell'Annunziata che apre su Forcella. Il restauro è stato finanziato dai Lions ed è frutto della sinergia tra Lions, Comune di Napoli e Soprintendenza. «Oggi apriamo una storica porta che da troppo tempo era chiusa e che impediva - ha detto il sindaco Luigi de Magistris - l'accesso al Complesso dal lato del rione di Forcella. Sapere che da oggi si può accedere da ambo i lati valorizza ancora di più questa struttura storica per umanità e cultura, teatro in questi anni anche di numerose iniziative culturali e luogo di eventi del Maggio dei Monumenti».Il cancello restaurato consente l'accesso diretto alla Ruota degli Esposti, luogo che racconta un'antica usanza napoletana e oggi meta di flussi turistici. «L'apertura di questa porta - ha sottolineato Maria Albrizio, presidente del comitato Lions Service per la valorizzazione dell'Annunziata - auspichiamo possa essere un contributo allo sviluppo di questo quartiere». Le chiavi del cancello sono state consegnate al sindaco de Magistris che ha proceduto all'apertura. Ma la collaborazione tra Comune e Lions non si esaurisce con il completamento del restauro del cancello. I Lions, infatti, - come spiegato dall'assessore alle Politiche urbane, Carmine Piscopo - a seguito di una convenzione provvederanno anche alla manutenzione non solo del cancello ma anche del basamento lapidio dell'antico campanile e del pavimento in piperno. A breve, inoltre, partiranno i lavori di recupero della cupola dell'Annunziata e di altre parti del Complesso nell'ambito del finanziamento del Grande Progetto Unesco.