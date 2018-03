«L'ospedale Cardarelli continua a essere interessato dal triste fenomeno delle barelle. La denuncia viene dal sindacato e mira a chiedere interventi per liberare i reparti di urgenza, che non possono più fare fronte e assistere i pazienti nei modi dovuti ad una civile assistenza». Lo dice il consigliere regionale Francesco Moxedano. «Non è possibile che un reparto come l'obi, che può assistere al massimo 35 pazienti sia costretto ad ospitarne quasi 100! La medicina d'urgenza scoppia di barelle. Il direttore generale deve agire con immediatezza chiedendo al Policlinico, al Monaldi, al CTO di accogliere ammalati per liberare l'ospedale. Bisogna agire e concretizzare decisioni già assunte nei mesi scorsi. L'apertura immediata del pronto soccorso del CTO ,del Policlinico e del Monaldi deve diventare realtà organizzando una rete territoriale affinché si crei una minore affluenza verso l'ospedale Cardarelli», conclude Moxedano.

Sabato 17 Marzo 2018, 13:50

