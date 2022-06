Torre Annunziata, scattano arresti e controlli nelle strade della movida

Arrestato per evasione, ma anche per furto. I militari lo hanno trovato in sella a una bici elettrica rubata poco prima in Corso Umberto I a Torre Annunziata. Ri-sottoposto ai domiciliari, il 46enne ora è in attesa di giudizio. Controlli anche sabato sera in via Gino Alfani, centro della movida di Torre annunziata. Tantissime le persone identificate e i veicoli setacciati. 5 i giovanissimi segnalati alla prefettura per droga, 4 le patenti ritirate ad automobilisti indisciplinati.



APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Lite tra giovani a Torre del Greco, 22enne colpito al volto finisce... IL RAID Napoli, rapina in un ristorante di Pianura: in fuga su scooter con... LA TRAGEDIA Lecce, uccide la moglie a coltellate e fugge: «Ho fatto un...

Denunciata una donna perché trovata a bordo di una 500 rubata a Fuorigrotta. Dovrà rispondere di ricettazione. All’interno del “Palazzo dei tittoni” rinvenute e sequestrate 8 micro-telecamere, installate nella struttura e verosimilmente destinate a monitorare le vie d’accesso Sul posto sequestrati anche un bilancino e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, appunti e rendiconti delle attività di spaccio riportati su carta. Durante le perquisizioni un 21enne è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché si è opposto energicamente ai controlli.