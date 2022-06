Torre Annunziata, spaccio di droga tra minorenni: arrestati tre pusher

Una banda di minorenni deditia allo spaccio di droga. È stata scoperta e smantellata a Torre Annunziata dai carabinieri della locale compagnia che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal tribunale per i minorenni di Napoli-Ufficio Gip su richiesta della Procura per i minori, nei confronti di tre indagati, gravemente indiziati in concorso di spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

Tutto è scaturita dagli approfondimenti svolti a seguito di alcuni tentativi di rapina di auto consumati lo scorso settembre nella vicina Trecase, e del relativo provvedimento cautelare, richiesto e ottenuto nel successivo novembre, a carico di uno dei tre destinatari del provvedimento, il quale, come poi emerso, sarebbe stato anche al centro di una fiorente attività di spaccio di marijuana, rivolta anche verso acquirenti minorenni e realizzata unitamente agli altri due destinatari del provvedimento. Per tutti gli indagati, dopo le formalità di rito, è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità.