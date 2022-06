Spaccia crack dai domiciliari: arrestato pregiudicato 28enne

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, conservava nella sua abitazione un ingente quantitativo di crack. È quanto scoperto dai carabinieri di Salerno, impegnati nei controlli dei quartieri Pastena e Mercatello, intensificati a seguito dei recenti episodi di violenza che si sono registrati nella zona, con l'ausilio del nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno.

I militari si sono indispettiti per l'andirivieni di giovani nei pressi dell'abitazione del 28enne, agli arresti domiciliari proprio per cessione di sostanze stupefacenti. È stata così effettuata una perquisizione e sono stati trovati in un borsello 156 grammi di crack, già suddivisi in 801 dosi, 3 telefoni cellulari, un bilancino e materiale per il confezionamento della droga, oltre a 995 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato e il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato.