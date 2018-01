Il Tar riporta a scuola bimbo di 4 anni sospeso perché non vaccinato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Gennaio 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 11:34

TORRE ANNUNZIATA - «Considerato il pregiudizio di estrema gravità e urgenza perché il provvedimento impugnato dal dirigente scolastico impedisce al bambino la frequenza della scuola di infanzia, esistono i presupposti per sospendere gli effetti di tale provvedimento al fine di consentire l'accesso alla scuola del minore». È un passaggio dell'ordinanza del Tar Campania che, in attesa della sentenza di merito fissata per il 7 febbraio, impone al preside dell'Istituto comprensivo Giancarlo Siani, Gennaro Cirillo, di riammettere in classe un bimbo di 4 anni, da lui sospeso perché, secondo il dirigente, non in linea con il decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori.Entro l'11 settembre scorso, secondo la norma, i genitori dei bimbi iscritti alla scuola dell'infanzia dovevano presentare idonea documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate e da effettuare. Dovevano, cioè, portare copia del libretto delle vaccinazioni con la profilassi in regola, oppure documentazione comprovante l'omissione o il differimento, o ancora copia della prenotazione di vaccinazione all'Asl competente. A questa prima data i genitori di 18 bimbi della Siani, su una platea scolastica di 303 alunni, avevano consegnato i documenti alternativi al libretto. Da qui, secondo l'avvocato Marianna Corporente, che ha difeso l'unica famiglia che ha presentato il ricorso al Tar, «sono iniziate le pressioni del preside e delle insegnanti affinché papà e mamme dei piccoli si adeguassero ai dettami della legge». E così alcuni genitori hanno ceduto, vaccinando i bimbi, mentre altre 13 famiglie «ribelli» all'inizio di novembre hanno ricevuto il decreto di sospensione dei piccoli dalla scuola. Secondo il legale «il dirigente ha interpretato la norma in maniera troppo restrittiva, sostenendo che le vaccinazioni erano obbligatorie entro il 30 ottobre. Ma le circolari del Miur parlano chiaro sottolinea Corporente va bene anche la documentazione alternativa fino al 10 marzo e solo da quel giorno occorre essere in regola con i vaccini». Nella sostanza, è la linea fatta propria dal Tar: è presumibile, se non certo, che se per quella data il bimbo non sarà stato vaccinato dovrà comunque lasciare la scuola. Dal canto suo, il dirigente del Siani ribadisce di avere agito in modo corretto. «Non ho ancora ricevuto copia dell'ordinanza - spiega - ma mi atterrò a quanto disposto dai giudici. Tuttavia credo di essere nel giusto: la data ultima per l'infanzia era il 30 ottobre, quella del 10 marzo è per tutti gli altri alunni della scuola dell'obbligo».