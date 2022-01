Torre del Greco,anziana colpita da malore in strada: soccorsi in ritardo, la salvano i Forestali

Nonnina appena operata ha un malore e sviene per strada. I soccorsi non arrivano, ma l’intervento dei carabinieri Forestali è prodigioso. Lei si riprende e li ringrazia, invitandoli a casa per il caffè. È accaduto questa mattina in via Nazionale a Torre del Greco, all’altezza del civico 80, quando improvvisamente A.P. di 82 anni, che camminava da sola, è svenuta a causa di un malore improvviso. Si è creato il panico tra i passanti ma, fortunatamente, passava di là una pattuglia dei carabinieri Forestali di Torre del Greco, con a bordo il maresciallo Aniello Starace ed il collega Vincenzo Esposito.

APPROFONDIMENTI I SOCCORSI Anziana cade in casa: salvata dai vigili del fuoco I SOCCORSI Secondo malore in casa in due giorni: anziana salvata di nuovo dai... POLLA Anziana ferita in casa salvata da carabinieri e vigili del fuoco

I militari sono subito accorsi verso l’anziana e le hanno prestato i primi soccorsi. Intanto è stato allertato il 118 che da Ercolano è arrivato dopo tre quarti d’ora. Nell'attesa dell'ambulanza i militari hanno sostenuto psicologicamente la nonnina per non farla andare nel panico.

LEGGI ANCHE Secondo malore in casa in due giorni: anziana salvata di nuovo dai servizi sociali

«Abbiamo messo in sicurezza l’area, regolato il traffico - dice il maresciallo Starace- e provato a rianimare la donna che dopo un po’ ha riaperto gli occhi e ci ha ringraziato. Così come i familiari giunti sul posto terrorizzati. L’anziana aveva subito un’operazione alle ginocchia, ora è sotto osservazione all’Ospedale San Leonardo di Castellammare per capire quali siano stati gli effetti della caduta. Le abbiamo parlato al telefono, vuole che tra qualche giorno andiamo a trovarla». Ora la nonnina è in ospedale, si cerca di capire se vi siano anche compromissioni cerebrali dopo l’incidente, ma è fuori pericolo.