Torre del Greco, si torna a sparare: ventottenne gambizzato

Si torna a sparare nella città di Torre del Greco. Nel tardo pomeriggio di sabato R.G un 28 pregiudicato, sottoposto alla libertà vigilata per reati informatici, è stato raggiunto in via Sant’Antonio - a pochi passi da via Nazionale - da due colpi di arma da fuoco mentre era in sella al suo scooter.

Il ventottenne è stato tempestivamente trasportato e medicato in ospedale. Giunto al pronto soccorso ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina.

Per fare chiarezza su quanto avvenuto sono a lavoro gli agenti del commissariato di Torre del Greco, inaffi la versione fornita dal ventottenne non li ha conviti del tutto.