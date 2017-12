Martedì 26 Dicembre 2017, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 15:51

TORRE DEL GRECO - Una nuova area giochi nel centro cittadino. È quella aperta in questi giorni nella zona di piazza della Repubblica, a ridosso della stazione centrale della Circumvesuviana. L’apertura, avvenuta senza alcuna cerimonia di inaugurazione, segue ingenti interventi avvenuti nei mesi scorsi.Lì dove c’era un’area incolta e senza manutenzione, spesso preda di sconsiderati, ora si trovano alcune giostrine e diverse panchine che, approfittando di questi giorni di festa in parte anche assolati, sono state prese d’assalto da piccoli e grandi, non solo della zona.