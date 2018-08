Weekend di dolore a Torre del Greco: venerdì la fiaccolata per i martiri di Genova, sabato i funerali di Imma

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:48

TORRE DEL GRECO - Domani sera la fiaccolata per Matteo, Antonio, Gerardo e Giovanni «martiri di Genova», i quattro ragazzi di Torre del Greco rimasti schiacciati dal crollo del ponte Morandi. Sabato mattina i funerali di Imma, l'avvocatessa di Torre del Greco uccisa dalla piena killer del Raganello. Un weekend di dolore per la città di Torre del Greco, costretta a seppellire cinque dei suoi figli morti tragicamente in appena sette giorni in due catastrofi nazionali.Il fine settimana più triste per la città dei fiori e del corallo inizierà domani sera nel quartiere Cappella Bianchini, con una fiaccolata in memoria di Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito: il corteo partirà dal rione d'origine dei ragazzi, poi via Enrico de Nicola, via tironi, via scappi novesca, viale dei pini, via scappi, via Curtoli, via Cristoforo colombo, via sedivola, via marconi e conclusione parcheggio Nassiriya.Qualche ora dopo, sabato mattina alle 11, l'addio a Maria Immacolata Marrazzo, 42 anni, l'avvocatessa morta tra le gole del Pollino a Civita, in Calabria: la funzione sarà celebrata da don Giosuè Lombardo nella Basilica di Santa Croce, la chiesa simbolo della città che aveva già ospitato le esequie dei quattro amici scomparsi a Genova. «Che strazio, quanta angoscia: è un agosto nero, non lo dimenticheremo mai più».