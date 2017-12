Domenica 31 Dicembre 2017, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE. Tragedia alla vigilia di Capodanno, un uomo trovato senza vita riverso lungo la statale sorrentina. Nella tarda notte un uomo, originario della Bulgaria e di circa trenta anni, è stato trovato privo di sensi lungo la statale sorrentina all'altezza di via Panoramica nei pressi di un noto ristorante.A trovare il corpo la madre dell'uomo che si era messa sulle sue tracce dopo essersi preoccupata per il suo mancato rientro a casa. La donna ha visto il corpo del figlio non lontano da casa ed ha allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Gli operatori lo hanno trasferito all'ospedale San Leonardo ed è stata allertata la polizia. Dalle prime ipotesi sembra che a stroncare l'uomo sia stato un malore, il corpo da un primo esame non presenterebbe segni di violenza. Sul caso le indagini sono ancora in corso.