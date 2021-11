Tribunale di Napoli, testimone muore in aula durante il processo: inchiesta sui soccorsi flop

Aveva risposto alla domanda clou del processo, quella in cui si diceva convinto di aver subìto un'ingiustizia, quando ha portato le mani alla gola. Si è accasciato sul pavimento, provando a chiedere aiuto con le ultime forze, stroncato da un malore. Aula 219, udienza choc in Tribunale. Muore il teste (che era anche parte offesa), nel pieno dell'esame del pubblico ministero. Udienza svolta in modo sereno, senza particolari momenti di tensione,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati