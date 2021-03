Troppi clienti nel megastore di abbigliamento, arrivano i vigili urbani: locale chiuso per due giorni e multa da 400 euro di verbale. Non rispettava le norme anticovid e all'arrivo della municipale aveva più di cento persone rispetto alle 50 previste. Per il titolare sono scattati la denuncia, la multa e la chiusura per due giorni.

