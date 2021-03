Controlli anti-Covid a Salerno, multati in 247 senza mascherina

Controlli delle forze dell'ordine su tutto il territorio della provincia di Salerno per prevenire assembramenti e violazioni della normativa anti Covid.

I servizi di controllo sono stati predisposti con ordinanza del questore di Salerno, in intesa con i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza e con il contributo dell'Esercito, della polizia municipale di Salerno, della polizia provinciale e delle polizie locali dei Comuni della provincia salernitana.

Nel corso della settimana dal primo al 7 marzo sono state 8.232 le persone controllate, 5.347 i veicoli controllati, 2.203 gli esercizi pubblici controllati, 247 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina, 23 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti Covid, di cui quattro con la sanzione accessoria della chiusura.

In particolare, a Battipaglia è stato sanzionato un pub che somministrava bevande alcoliche in bottiglie di vetro durante la serata, ben oltre le ore 18, a numerosi avventori assembrati. L'attività commerciale è stata sanzionata con la misura accessoria della chiusura per cinque giorni. Sono stati identificati e sanzionati anche i 22 avventori presenti, in assembramento, destinatari di altrettante sanzioni individuali.

