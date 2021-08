La truffa delle vacanze sul web: offerte speciali e centinaia di denunce

Vacanze, la truffa corre sul web. L’estate 2021 passerà alle cronache non solo come la stagione in cui, dopo la sospensione del lockdown, c’è stato un boom di prenotazioni e la ripresa delle attività turistiche, ma anche come l’anno che ha fatto registrare, anche a Napoli, un picco di denunce da parte di chi ha visto dissolversi il progetto di un viaggio sognato da tanto tempo. Ed è record di truffe online per chi ha scelto di cimentarsi con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati