Ucciso a Torre Annunziata, oggi l'iniziativa on line di «Libera» con gli studenti

Giovani uniti nel dire no alla criminalità. Questa sera dalle 19.30 a Torre Annunziata è in programma un'iniziativa in diretta Facebook della sezione locale dell'associazione antimafia Libera «Luigi Staiano e Raffaele Pastore». Una manifestazione già programmata da giorni, in quanto oggi ricade il trentanovesimo anniversario dell'uccisione di Luigi Cafiero, ragazzo di 20 anni ucciso per sbaglio della camorra nel 1982. Ma sarà l'occasione anche per commemorare Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni assassinato lunedì sera durante un'aggressione.

A sottolinearlo è il referente di Libera Torre Annunziata, don Ciro Cozzolino, che sulle sue pagine social scrive che «il ricordo di Luigi si unisce al dolore per l'omicidio di Maurizio Cerrato: criminali, assassini senza scrupoli che hanno agito con arroganza e freddezza. Questo ennesimo atto di arroganza allunga la lista degli innumerevoli gesti tracotanti che i cittadini subiscono».

A partecipare all'iniziativa, moderata da Alessio Barco, saranno giovani delle scuole superiori e dell'università, che parleranno di sicurezza, lavoro, istruzione, camorra e futuro. «E' un momento di riflessione e di partecipazione. E' il momento di unirsi e agire!» conclude don Ciro Cozzolino.