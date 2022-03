Una pastiera per aiutare i profughi ucraini, l'iniziativa dell'alberghiero Petronio

Dal 18 marzo al 1 aprile gli studenti dell'Istituto alberghiero Lucio Petronio di Pozzuoli realizzano dolci in cambio di una donazione per i rifugiati della guerra in Ucraina. L'iniziativa è promossa insieme con la fondazione Centro educativo Regina Pacis di Quarto, diretta da don Gennaro Pagano, e fortemente voluta dal dirigente scolastico Filippo Monaco. Il ricavato delle vendite va, in particolare, ai profughi accolti dalla Cittadella dell'Inclusione di Quarto. È possibile effettuare la donazione presso l'istituto scolastico oppure tramite bonifico a favore della Fondazione, indicando come causale "Un dolce per l'Ucraina"al seguente Iban : IT17Z0103040100 0000633031 89

