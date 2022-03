L'Ucraina vuole la no-fly zone: perché gli Stati Uniti e la Nato continuano a dire no a Zelensky?

No alla no-fly zone in Ucraina. La Nato è compatta nel non voler chiudere i cieli ucraini. A chiedere la No-fly zone, fin dall'inizio del conflitto, è il presidente Zelensky. La Nato la nega strenuamente perché comporterebbe uno scontro diretto tra l'alleanza atlantica e la Russia.

«Gli alleati sono uniti» nel dire «che la Nato non dovrebbe schierare le sue forze sul territorio o nello spazio aereo dell'Ucraina, perché abbiamo la...

