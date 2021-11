Unicef, la staffetta dei diritti fa tappa a San Paolo Bel Sito

Ieri ad Avellino e oggi a San Paolo Bel Sito: il sindaco del centro del Nolano Raffaele Barone ha raccolto il testimone nel capoluogo irpino facendo arrivare la staffetta dei diritti promossa dall’Unicef nel Comune che sorge ai piedi della collina di Castel Cicala coinvolgendo grandi e piccoli in un momento che è innanzitutto impegno solenne alla tutela dei bambini. “Garantire i diritti dei più piccoli rappresenta un impegno solenne per chi è chiamato a guidare le sorti di una comunità. É con l’attenzione rivolta ai bambini ed ai ragazzi che si segna il passo del percorso di miglioramento delle condizioni di vivibilità della comunità. Stare vicino a loro, assicurare condizioni di crescita in strutture adeguate e soprattutto in un contesto accogliente e rispettoso significa stare accanto alle famiglie ed a tutti i cittadini”, ha commentato il primo cittadino durante la manifestazione di questa mattina alla quale hanno preso parte i rappresentanti di Unicef Campania. Barone ha raccolto la staffetta e l'ha consegnata al sindaco di Sant'Arpino, Ernesto Di Mattia, dove domani mattina si terrà l'ultima staffetta tra i Comuni prima dell’appuntamento a Napoli in programma per l'11 dicembre a chiusura della manifestazione di quest'anno. L’iniziativa è stata coordinata da Francesco Langella ed ha mobilitato tutti i rappresentanti dell'Unicef Campania con la presidente Emilia Narciso. A San Paolo ha portato il saluto anche Maria Nappi, coordinatrice dell'Unicef nell'area nolana.