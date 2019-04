Mercoledì 24 Aprile 2019, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori in corso e cronoprogramma rispettato allo Stadio San Paolo in vista dell’Universiade che si terrà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania. In queste ore si sta procedendo allo smontaggio dei seggiolini e delle strutture di supporto nell’anello inferiore della Curva A, intervento che precede la fase di impermeabilizzazione del settore. E lo stesso tipo di intervento, smontaggio dei seggiolini e delle strutture di supporto con successiva impermeabilizzazione, sarà effettuato entro un paio di giorni in curva B, per poi passare al settore inferiore dei Distinti. L’intervento verrà eseguito anche nell’anello superiore del settore ospiti. La consegna dell’impianto con i nuovi seggiolini è fissata per l’inizio della manifestazione.