Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:04

«Avete già attraversato Baghdad?», l’uomo non sorride, non sta cercando di fare una battuta. L’aria attonita di chi ascolta gli impone di spiegare meglio il concetto: «Quel corridoio buio circondato da macerie e coperto dai teloni, l’avete percorso? Noi che frequentiamo questo posto lo chiamiamo Baghdad...».“Questo posto” è il centro polifunzionale di Soccavo, un pugno allo stomaco del quartiere e dell’intera città, un piccolo scandalo di incuria, degrado e abbandono. Qui fra un paio di settimane dovrebbero arrivare gli atleti delle Universiadi per gli allenamenti di pallavolo e pallacanestro: troveranno un paio di palestre fresche di pittura e imbellettate ma bisogna sperare che non escano da quelle palestre, che non cerchino il punto di ristoro, che non abbiamo voglia di esplorare quel luogo.