Universiadi a Napoli col caos traffico: «Costretti a chiudere sul lungomare»

Sabato 29 Giugno 2019, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 13:33

«Ieri era un venerdì di luglio, piena estate, e abbiamo avuto un incasso pari a zero. Se continua così saremo costretti in poco tempo a chiudere», è la denuncia di Giuseppe Vesi, pizzaiolo gourmet sul lungomare di Napoli. «Il piano traffico predisposto per le Universiadi non ha mandato in tilt soltanto la movimentazione delle auto, ma rischia di far chiudere alcune attività commerciali che sono rimaste completamente isolate. Senza alternative – denuncia – non riusciamo neanche a far scaricare i fornitori. Non ci è stata proposta alcuna alternativa e il parcheggio più vicino resta piazza Vittoria».Diciotto dipendenti, compreso il rinforzo di recenti assunzioni fatte proprio in funzione dell'arrivo degli ottomila atleti partecipanti più gli accompagnatori, un locale che fa della sua filosofia gourmet un cavallo di battaglia, Vesi attacca a testa bassa il Comune di Napoli: «Le Universiadi – dice – rappresentano un bel momento per la città e in quanto napoletani ne siamo orgogliosi, ma come facciamo a far assaggiare la nostra pizza ai tanti atleti e accompagnatori provenienti da tutto il mondo se non possono arrivare da noi?».L’invito di Vesi e degli imprenditori tagliati fuori dal piano traffico è quello di rivedere l'impianto e permettere alla attività fino a pochi giorni fa meta di napoletani e stranieri provenienti da tutto il mondo di continuare a lavorare «affinché le Universiadi non diventino quasi per tutti una opportunità e solo per pochi, invece, un danno economico notevole».