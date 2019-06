Universiadi col caos traffico, il Comune studia le modifiche: «Bus e taxi sulla preferenziale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Giugno 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 08:05

«Abbiamo chiesto alla Questura l'autorizzazione per il transito del trasporto pubblico locale nella corsia riservata agli atleti coinvolti nella manifestazione». L'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, si trova a gestire la difficile emergenza causata dal piano traffico per le Universiadi, che sin dalle prime ore del mattino di ieri ha mandato in tilt l'intera città. L'amministrazione, in sostanza, propone una deroga rispetto alla decisione assunta dalla Questura per far fronte ai problemi di ordine pubblico e alle ristrettezze dovute alle norme sull'antiterrorismo. «Abbiamo rappresentato più volte in sede di riunioni tecniche - spiega l'assessore - la necessità di lasciar passare sulla preferenziale riservata agli atleti i mezzi di trasporto: bus e taxi. Questo porterebbe un notevole beneficio - aggiunge - alla mobilità cittadina, alleggerendo la direttrice che va da Riviera di Chiaia, via Piedigrotta e via Giordano Bruno».