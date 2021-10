Vaccini Covid a Napoli, chiude il centro vaccinale nell’hangar Atitech di Capodichino

Covid-19, chiude il centro vaccinale nell'hangar Atitech di Capodichino inaugurato lo scorso 2 maggio e messo a disposizione gratuitamente dall'imprenditore Gianni Lettieri. È stato un punto chiave per le somministrazioni del farmaco ai napoletani. «Lo sforzo prodotto - dichiara il governatore Vincenzo De Luca - è imponente per mettere al sicuro la popolazione. Tuttavia, il virus è ancora presente e pericoloso: non possiamo abbassare la guardia se vogliamo conservare il vantaggio acquisito. Ribadiamo quindi l’invito a vaccinarsi per chi non lo ancora fatto, e a prepararsi per la terza dose per chi è già vaccinato da oltre sei mesi».

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, in Italia + 43% di nuovi casi in 7 giorni: aumentano i... IL CASO Covid e influenza, in arrivo l'inverno più difficile? Ecco... TRIESTE Trieste, focolaio Covid dopo le proteste no Green pass: 155 casi in... LA PANDEMIA Contagi Covid, è boom nell'Est Europa: allarme per colf e...

Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva indica che la struttura ha raggiunto le 260.000 vaccinazioni somministrate in circa sei mesi, oltre seimila al giorno, ed è stato uno dei più grandi d’Italia, organizzato nei 10mila metri quadrati dell’hangar con l’impiego di 150 addetti ogni giorno, 14 box di accettazione, 32 box vaccinali e un'area di attesa di sicurezza dopo l'iniezione e due locali attrezzati per il primo soccorso.

«Parlandone con il presidente De Luca - ricorda Gianni Lettieri - ho sentito il dovere di fare un ulteriore passo per aiutare le istituzioni in un momento difficile, un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato che ha visto collaborare insieme Atitech, Regione Campania e Asl Napoli 1».