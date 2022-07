Vaccini anti-Covid: quattro open day nei comuni dell'Asl Napoli 3 Sud

TORRE DEL GRECO. Quattro open day per consentire la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. Sono quelli promossi dall'Asl Napoli 3 Sud da domani e fino al prossimo 5 agosto: si parte da piazza Lauro a Sorrento dalle 17 alle 21. A seguire il 22 luglio a Castellammare di Stabia (Marina di Stabia 9-13; 17-20), il 2 agosto di nuovo a Sorrento (piazza Lauro 17-21) e infine il 5 a Nola (Vulcano Buono 9-13; 17-20).

L'azienda sanitaria fa sapere che gli open day sono aperti anche a quanti non avessero ancora completato il ciclo primario o non avessero effettuato il booster.

Al momento l’accesso è diretto (senza prenotazione) e aperto a tutta la platea di aventi diritti: ultrasessantenni, fragili e anziani trascorsi 120 giorni dalla somministrazione della prima dose di richiamo (dose booster) o dall'ultima infezione da Covid successiva al richiamo (data tampone positivo).

Raddoppiano anche gli equipaggi, coordinati dal responsabile Antonio Coppola, dedicati alle somministrazioni domiciliari, che passano da cinque a dieci. Questo per far fronte alla richieste, in forte aumento, da parte delle persone fragili non deambulanti.

Intanto, informano sempre dalla Napoli 3 Sud, proseguono le attività vaccinali sul territorio aziendale. Da fine luglio verrà riattivata la vaccinazione tramite prenotazione del paziente sulla piattaforma dedicata: in questo modo si potrà decidere in autonomia la sede, il giorno e l'orario della somministrazione del vaccino, per scongiurare assembramenti e lunghe attese. Per gli anziani offerta anche la possibilità del drive-in per evitare stanchezza ed eccessiva esposizione al caldo. Informazioni e orari sul sito dell'Asl Napoli 3 Sud.