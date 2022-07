Corsa ai vaccini, tutti in fila sotto al sole negli hub di Salerno

Di nuovo file e disagi dinanzi ai centri vaccinali di Salerno. La ritrovata attenzione verso le vaccinazioni fa contare una impennata di inoculazioni, intorno alle 150 ieri sia a Sant'Eustachio che a via Vernieri, ma anche tante lamentele per la mancanza di zone d'ombra e posti a sedere per gli anziani. Sono 1967 i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva a 363mila 439 casi dall'inizio della pandemia. Di questi, altri 230 nuovi contagi si contano a Salerno città.



Tornano le file ai centri vaccinali di Salerno, dove ieri si sono contate intorno alle 150 persone che si sono sottoposte all'inoculazione sia al centro di via Vernieri che alla parrocchia di Sant'Eustachio, a fronte delle poche decine delle settimane scorse. Questo dimostra la ritrovata attenzione verso la vaccinazione, che si era decisamente attenuata negli ultimi mesi, con la fine dello stato d'emergenza, che ha diffuso un certo rilassamento tra la popolazione. L'ultima impennata di contagi, però, ha mischiato di nuovo le carte, riportando la gente ad affollare i centri vaccinali. In tutto, finora, erano stati intorno ai 14mila gli over80 e i fragili che si sono sottoposti all'inoculazione della seconda dose booster, mentre nella sola settimana scorsa sono state 3mila le inoculazioni. Non sono mancati, però, dei momenti di criticità organizzative, a causa delle lunghe attese e della mancanza di posti a sedere adeguati all'esterno delle strutture e all'ombra. «Ormai siamo alla quarta dose e dovrebbe essere una organizzazione ben strutturata - ripetevano le persone in fila - È impensabile che ci siano anziani costretti ad aspettare senza posti a sedere, ma costretti a cercare sedute di fortuna, sotto al sole e lasciati a loro stessi. Eppure basta poco». Con l'allargamento della platea agli over60 si conta in una decisa impennata della campagna di somministrazione del siero immunizzante. Nel salernitano sono interessate, complessivamente, intorno alle 300mila persone. Indipendentemente dai vaccini fatti in precedenza, per la quarta dose saranno utilizzati solo vaccini Pfizer o Moderna. L'unico obbligo è quello di dare Pfizer chi ha tra 12 e 17 anni. Non c'è una data sulla partenza della campagna vaccinale d'autunno, che potrà contare sui vaccini aggiornati a Omicron.



Sono 1967 i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva a 363mila 439 casi dall'inizio della pandemia. Di questi, altri 230 nuovi contagi si contano a Salerno città, di cui 14 sono emersi dai tamponi antigenici e 216 dai molecolari. Ad aver contratto il virus, anche un bimbo di 3 anni. In Campania sono 9mila 785 nuovi casi Covid, a fronte di 41mila 447 tamponi analizzati. Per il secondo giorno consecutivo si registra una flessione dei contagi e anche del tasso di positività, che si attesta al 23,61 per cento, mentre ieri era stato del 27,15 per cento. Si registrano tuttavia cinque nuovi morti.