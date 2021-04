Vaccini in Campania over 50, a oggi 72 mila adesioni: «Ma mancano ancora duecentomila sessantenni»

Nelle prime ore della giornata sono 72.000 i cittadini campani che hanno già fatto l'adesione per la vaccinazione della fascia 50-59 anni che è stata aperta oggi. In tutto, dai dati Istat, in Campania ci sono 868.000 cittadini di quella fascia d'età. Le convocazioni si attiveranno con l'arrivo di nuovi quantitativi di vaccini.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.654 positivi e 37 morti: l'indice di... L'EPIDEMIA Vaccini, come funzionerà la profilassi dai 31 ai 64 anni:... L'EPIDEMIA Vaccini, la campagna accelera: da Pfizer 2 milioni di dosi a...

Resta intanto ancora aperta l'adesione dei cittadini della fascia do età 60-69 anni che sono in Campania 670.000. Di questa categoria hanno aderito sinora 202.000 cittadini a cui va aggiunta una larga fetta di cittadini che hanno aderito nell'abito delle categorie professionali che venivano usate nei mesi precedenti come docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici, personale Ata, forze dell'ordine.

In tutto, si stima da fonti dell'unità di crisi della Campania circa 200.000 cittadini di quella fascia d'età non hanno ancora aderito. Le autorità sanitarie regionali continueranno a stimolarne l'adesione anche attraverso i medici di base o con iniziative come quella messa in campo domenica dall'Asl Napoli2 che ha fatto una giornata di vaccinazioni libere ai 60-69, senza covocazioni, che ha avuto buoni risultati.